版本:
中国
时事要闻 | 2014年 12月 17日 星期三 12:01 BJT

奥巴马签署1.1万亿美元支出法案 为政府提供资金至明年9月

路透华盛顿12月16日 - 美国总统奥巴马周二签署了美国国会上周通过的1.1万亿美元支出法案，从而解除美国政府关门的危险。

该法案为美国多数政府机构提供的资金将持续至2015年9月，只有国土安全部例外，其获得的资金仅够延续至明年2月27日，届时共和党就将掌控参众两院。

这份法案长达1,603页，在国会参众两院经过了长期艰苦的磋商，才得以通过。（完）

(编译 高琦 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐