拉登之死周年将至 美国防恐怖袭击

路透华盛顿4月26日电（记者 Alister Bull0）---下周是本·拉登之死一周年，美国总统奥巴马已考量美国遭攻击的潜在威胁，但目前并无切实证据表明基地组织策划报复性袭击。

去年美军海豹特战队击毙本·拉登，被奥巴马政府视为重大成就，这或许有助树立奥巴马在国家安全方面强有力的形象。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）说：“目前还没有可靠情报表明基地等恐怖组织策划在本·拉登之死周年攻击美国。”

但他强调指出，基地组织发动报复性攻击的风险还是存在的。

他说：“我们认为，基地组织和关联组织仍打算在美国本土发动攻击，可能是为了报复本·拉登之死，但未必就是在周年之际。”

他补充道，奥巴马已下令国家安全部门“采取一切必要措施保护美国人民”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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