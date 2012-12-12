奥巴马和贝纳电话交换“财政悬崖”问题新方案

图为2012年12月10日拍到的美国总统奥巴马。 REUTERS/Jason Reed

* 磋商出现进展迹象,但能否达成协议仍存变数

* 贝纳敦促奥巴马推动减支

* 白宫表示共和党人未提供增税方面的细节

* 里德称在圣诞节前极难达成协议

路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临近,相关磋商进一步深化.

过去两日的对话和方案交换再次表明,避免财政悬崖的努力可能会取得进展.

白宫和国会的助手确认,奥巴马在周一的磋商中提给贝纳一个修订后的方案,贝纳周二提出了一个回复方案.但双方都未提供任何细节.

在得到新的方案后,贝纳周二在众议院敦促奥巴马提供更多细节,以说明白宫在最终协议中能够接受的削减支出条件.

"我们仍在等待白宫明确奥巴马愿削减哪些支出,把它作为向美国人民承诺的财政均衡方案的一部分,"贝纳表示.

白宫回击道,政府已经提交全面节支方案,但共和党方面未提供有关增税的细节.

"我们给出的协议是有可能达成的,"白宫发言人卡尼(Jay Carney)向记者表示.他说,方案就可以包含减支增税和税改内容,只要共和党人同意上调美国最富裕阶层的税率.

"我们相信折衷的条件已经十分清晰了,"卡尼表示.

"我是一个乐观主义者.我希望我们可以达成共识,"贝纳在众议院的演讲中表示.

但参议院民主党领袖里德称,在圣诞节前将很难达成协议.

在谈及根据协议草拟法律条文时,里德对记者表示,"在我们获悉共和党的一些想法前,没有什么可起草的东西.想在圣诞节前达成协议将极其困难."

贝纳的发言人Michael Steel称,贝纳给出的建议将实现税收及社会保险与福利计划方面的改革,而这将化解迫近的债务危机.但这位发言人没有给出更多的细节.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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