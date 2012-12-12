奥巴马和贝纳电话交换“财政悬崖”问题新方案

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 磋商出现进展迹象,但能否达成协议仍存变数
* 贝纳敦促奥巴马推动减支
* 白宫表示共和党人未提供增税方面的细节
* 里德称在圣诞节前极难达成协议
路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临近,相关磋商进一步深化.
过去两日的对话和方案交换再次表明,避免财政悬崖的努力可能会取得进展.
白宫和国会的助手确认,奥巴马在周一的磋商中提给贝纳一个修订后的方案,贝纳周二提出了一个回复方案.但双方都未提供任何细节.
在得到新的方案后,贝纳周二在众议院敦促奥巴马提供更多细节,以说明白宫在最终协议中能够接受的削减支出条件.
"我们仍在等待白宫明确奥巴马愿削减哪些支出,把它作为向美国人民承诺的财政均衡方案的一部分,"贝纳表示.
白宫回击道,政府已经提交全面节支方案,但共和党方面未提供有关增税的细节.
"我们给出的协议是有可能达成的,"白宫发言人卡尼(Jay Carney)向记者表示.他说,方案就可以包含减支增税和税改内容,只要共和党人同意上调美国最富裕阶层的税率.
"我们相信折衷的条件已经十分清晰了,"卡尼表示.
"我是一个乐观主义者.我希望我们可以达成共识,"贝纳在众议院的演讲中表示.
但参议院民主党领袖里德称,在圣诞节前将很难达成协议.
在谈及根据协议草拟法律条文时,里德对记者表示,"在我们获悉共和党的一些想法前,没有什么可起草的东西.想在圣诞节前达成协议将极其困难."
贝纳的发言人Michael Steel称,贝纳给出的建议将实现税收及社会保险与福利计划方面的改革,而这将化解迫近的债务危机.但这位发言人没有给出更多的细节.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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