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时事要闻 | 2013年 10月 4日 星期五 10:49 BJT

奥巴马取消访问印尼和文莱计划 亚洲四国行彻底泡汤

路透华盛顿10月3日 - 美国白宫在声明中称，总统奥巴马周四取消了参加印尼和文莱举行的峰会的计划，因为美国政府部分关门而必须留在华盛顿。

该决定意味着奥巴马周六不必出访了。他原计划进行为期一周的亚洲四国之行，本周稍早已经取消访问马来西亚和菲律宾。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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