奥巴马向共和党施压 欲阻减支计划

美国总统奥巴马向国会共和党人再度施压，以阻止3月1日启动预算削减计划，他与部分紧急救援人员一道在白宫露面，目的是为了说明一些岗位可能因减支而受到威胁。奥巴马希望国会作出让步，通过取消主要针对美国富人阶层的税惠政策来推迟减支计划的实施。路透