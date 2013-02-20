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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 14:55 BJT

奥巴马向共和党施压 欲阻减支计划

美国总统奥巴马向国会共和党人再度施压，以阻止3月1日启动预算削减计划，他与部分紧急救援人员一道在白宫露面，目的是为了说明一些岗位可能因减支而受到威胁。奥巴马希望国会作出让步，通过取消主要针对美国富人阶层的税惠政策来推迟减支计划的实施。路透

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