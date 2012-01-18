奥巴马2013年度预算案因恰逢大选年料无望获通过

1月17日在华盛顿拍到的奥巴马图片。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 预算问题在大选年成为政治皮球

* 奥巴马将提出削减4万亿美元赤字

* 预算案中可能没有关於自动削减1.2万亿美元赤字的细节

路透华盛顿1月17日电---美国总统奥巴马下月将公布其年度预算案,这份规划将透露出不少他谋求竞选连任的策略,但对未来一年能够获得国会批准的支出和税收政策的透露可能少之又少.

奥巴马的2013财年预算案势必"胎死腹中",因国会已陷入僵局,控制美国财权的国会议员们把全部精力都放在自己的竞选以及2012年11月的总统大选上面.

众议院的共和党议员去年在财政政策问题上花费大量时间与奥巴马针锋相对,现在非常乐于借助公布预算案的机会,把奥巴马描绘成一个花钱无度,需要为美国财政赤字膨胀以及国家债务激增负责的总统.奥巴马的年度预算案预计在2月初公布.

共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在竞选活动中指出,美国财政长期入不敷出是"不道德"的,呼吁实现平衡预算.

美国上次实现预算平衡是在民主党总统克林顿执政期间.克林顿在1990年代美国经济景气时入主白宫,2001年离任时留下1,280亿美元财政盈余.民主党指责接任的美国总统布什(George W. Bush)大手大脚,不仅在阿富汗和伊拉克战争上开支巨大,且实施大规模减税政策,导致美国陷入财政赤字.

在是谁导致巨额赤字以及如何最大程度削减赤字的问题上,两党正在争夺话语权,因此白宫或将利用这份预算案试图在辩论中占据上风.

**"更像是一份竞选文件"**

分析师预料,奥巴马将再度呼吁终止前总统布什时期为富人减税的政策,该政策定於12月到期.这将引起共和党的反击,他们称提高税收会遏制经济成长,即便对富人加税也是如此.

"奥巴马总统即将抛出的预算案,会更像是一份竞选文件,而非一份真正意义上的预算案,"前国会预算助理,咨询公司Qorvis Communications合伙人Stan Collender指出.

共和党反对奥巴马预算案可能正中白宫下怀,因其目前的新策略便是强调国会中部分力量"蓄意阻挠".

人们认为,共和党反对此预算案将有助於增强奥巴马作为中产阶级斗士的形象,并使其能将对手描述成富人党.

"总统的预算案将体现其确保最富人群做出应有贡献的价值观,"一名白宫官员向路透称,但拒绝透露预算建议细节.

政府料将借此预算案,把奥巴马打造成愿意通过重拾其长期减赤计划来解决美国财政问题的领导人.去年9月,奥巴马首次向国会的一个委员会提出长期减赤计划.

政府称此计划能够遏制不断增加的债务,但批评人士则称其缺乏细节.

此计划拟在未来10年减赤4万亿美元,并通过对富人加税来弥补近期的刺激措施支出.减赤谈判破裂後,此计划无法推进下去.

白宫希望削弱共和党有关奥巴马令美国债务骤增5万亿美元达到15万亿美元的批评,而民调也显示此问题是选民的主要担忧,可能会给奥巴马寻求连任带来负面影响.

**巨额赤字令选民忧心**

民调显示,在上周新罕布什尔州共和党党内初选中,美国政府数万亿美元预算赤字是选民认为重要性排名第二的问题.

"预算里面,债务可能是我关注的主要问题.我认为,美国正走入歧途.我觉得美国花钱太多,"57岁的按揭贷款银行家Brian Johnson指出.

目前美国国家债务已增至与其经济规模大致相当的水平,众议院共和党全国竞选委员会(National Republican Congressional Committee)称,这是在奥巴马任期内发生的转变.

白宫辩解称,奥巴马接任时继承的赤字就已经快要超过1万亿美元,并且赶上1930年代来以来最严重的一次经济衰退,为避免演变成又一次大萧条,而被迫投放数千亿美元刺激经济.

对投资者而言,围绕奥巴马公布预算案的竞选言论只不过是背景噪音,他们希望看到美国当局如何实现在内务和防务计划方面节约1万亿美元开支.白宫和共和党已在去年就此达成协议,作为提高美国债务上限的一部分.

如果国会拿不出一份长期减赤计划,美国就将於2013年1月起实施进一步自动削减1.2万亿美元开支的计划.但白宫并不打算给出如何实施这份全面减赤计划的具体方案.

分析师称,奥巴马政府可能认为避谈细节是政治上的明智之举.

"在大选年,奥巴马有很大动机让减赤计划保持简要和模糊,"华盛顿布鲁金斯学会的预算专家Ron Haskins指出.

总之,奥巴马预算提案将很快夭折的预期,意味着美国国会极不可能起草一份能将政府运作维持到2012年10月之後的全面开支计划.

"最可能的结果是,我们将在持续拨款(continuing resolution)的方式下进入大选,"克林顿时期的白宫首席经济学家Joe Minarik指出,他是指维持政府运作资金需求的临时性支出方案.(完)