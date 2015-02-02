奥巴马公布3.99万亿的2016财年预算案 重点改善中产阶层生活

专访：巴基斯坦“一带一路”负债额最高将为一年50亿美元--政府顾问
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透华盛顿2月2日 - 美国总统奥巴马周一提出一份3.99万亿美元的2016财年预算案。该预算建议对企业和美国富人征税，用以改善中产阶层民生，这料将引发共和党人的反对。
该预算案预计赤字为4,740亿美元，与国内生产总值(GDP)之比为2.5%。数名政府高官告诉记者，该方案预计未来10年赤字将稳定在这个水平。
官员们称，这个方案实现了约1.8万亿美元的赤字削减，主要通过医保、税收和移民改革措施，但前提是假设获得共和党人的支持。实际上这不大可能。比如，共和党人已经在众议院阻挠移民改革，而本预算假设该法案能够通过。
这个方案进一步充实了奥巴马总统国情咨文中提出的帮助美国中产阶层的建议。
这个预算案既是政治文件，也是一份财政路线图，需要由共和党掌控的国会的批准才能生效。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。