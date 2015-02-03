焦点：奥巴马预算提案反映出对美国经济的黯淡展望

路透华盛顿2月2日 - 美国总统奥巴马提出的预算方案要力争解决收入不平等问题，实际上反映出对于美国经济前景的看法并不乐观。与上世纪的多数时间相比，美国经济增长目前比较缓慢，而且给劳工创造的酬劳也较少。

在周一发布的一份预算方案中，白宫调降了对于一系列经济指标的预测，经济成长、通胀率和利率预估均低于官员一年前的预测。

而其背景是，奥巴马政府预期失业率会在今年某个时候降到5.2%，基本上符合充分就业的水平。

奥巴马政府对于经济的看法，进一步向经济学家靠拢。经济学家越发认为，美国经济可能陷入长期停滞。

“在21世纪，美国的实质国内生产总值(GDP)增长速度可能慢于以前的时期，”预算提案表示。

奥巴马提出2016财年3.99万亿美元预算案，将显示支出较本财年增加约2,400亿美元。

该计划中的经济愿景格外悲观，因其已纳入了基础建设和教育支出增加以及税法和移民法修法的影响。这些提议有多数恐怕无法在共和党掌控的国会中过关。

即使有这些旨在改善收入益发不均的举措，较疲弱的经济成长仍将使得2020年的经济规模较政府当局一年前所预测的小了约5,000亿美元。政府预期，未来几年全国收入中劳方所占的比重将维持在历史低位附近。

人口老化亦将使得长期年经济成长率受限在2.3%左右，这比起二次大战以来的平均值大约少了1个百分点。

白宫的看法，2017年失业率可望最低降至4.9%。但即便如此，预料也不会导致薪资或物价大幅增加，这表明官员们认同经济学家们所提出的经济停滞看法。前美国财长萨默斯曾主张政府应该扩大支出以弥补民间领域需求疲弱的情况。

白宫估计潜在增长率与上年同期持平，但其现在认为利率未来数年将保持在低点，即便假定政府大幅提高支出。通常加大支出都会导致银行提高利息。

据预算提案，“政府预计利率将在历史平均水准下方企稳”，未来数年通胀料保持在低位。

其他发达国家正面临类似的处境，他们逐渐认识到自身的长期潜能可能受到抑制。奥巴马政府一直敦促欧洲国家，特别是德国采取相应行动，扩大政府支出，以弥补家庭和企业需求疲弱带来的影响。

2007-09年金融危机之后，美国政府努力控制刺激计划所产生的赤字，因此应对举措受到约束。去年一整年就持续感受到削减预算的影响。

最新的预算提案标志着争论出现转折，奥巴马政府将增加支出提上日程。(完)

(编译 张涛/戴素萍/李爽 审校 许娜/张荻)

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