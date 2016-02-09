标题新闻：美总统奥巴马预算案拟10年减赤2.9万亿美元，明年增加财政支出和收入1,960亿和3,080亿

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
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路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放