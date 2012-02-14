奥巴马预算提案旨在刺激就业和经济 但或难通关

路透华盛顿2月13日电---美国总统奥巴马周一在一份预算提案中呼吁增加支出以刺激经济成长,并提高对富裕阶层的税收,为国人制定大选年愿景,但共和党人对此猛烈抨击,指其无法遏制巨额赤字.

奥巴马2013年支出提案在分裂的国会料不会获得通过,外界广泛认为这项提议更多的是一份竞选文件,以向选民表达其经济立场,并希望将注意力由财政赤字转向经济成长.

这项提议充实了其再次参选总统的一大主题--"经济公平".他希望美国富裕阶层能够在削减联邦赤字方面承担更多责任.美国财政赤字已连续四年超过1万亿美元.

奥巴马在弗吉尼亚州一次竞选活动中表示,这份3.8万亿美元的预算提议"反映了共担责任".奥巴马呼吁针对百万富翁的税率不低於30%.

奥巴马欲以对富人徵收"巴菲特税",来取代极不受欢迎的最低税负制(Alternative Minimum Tax),後者必须每年经国会调整,以免打击到中产阶级.

在11月6日大选投票之前,这是奥巴马展示其经济工作重点的最佳舞台,他呼吁以逾8,000亿美元投资於创造就业及基础建设,包括耗资数以十亿美元计的预算在公路、铁路及学校.

他的计画中预留资金聘请更多教师、警察、消防员并投资制造业,而且延长减税政策以刺激就业聘雇,以此拉拢那些担心经济复苏的选民.

"我们正处於经济成长且创造就业较快的时候,必须尽我们所能维持复苏之路,"奥巴马说.他把共和党归为富人的党派,但共和党把奥巴马塑造成是个只知道增加税收和开支的自由派.

该预算估计今年及明年赤字仍高,然後会开始减少.这意味未来10年中,美国国债将增加超过7万亿(兆)美元.

国会有权无视这项预算案,占众议院多数席位的共和党已经清楚表态,该预算案只要一送到众议院就会被封杀,因共和党准备为税政、政府开支及规模打一场选战.

奥巴马所提的预算案中,2012财年预算赤字料为1.33万亿美元,相当於国内生产总值(GDP)的8.5%.2013财年赤字料降至9,010亿美元,相当於GDP的5.5%.(完)

--编译 李爽/李婷仪;审校 杜明霞/程琳

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