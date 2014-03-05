焦点：奥巴马预算计划出炉 掀起与共和党的选举年论战

3月4日，美国总统奥巴马在华盛顿Powell小学发表预算问题讲话，并回答有关乌克兰局势问题。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 预算计划将削减对富裕阶层的税收优惠

* 奥巴马称，“我们的预算...事关我们的价值观。”

* 共和党人反对增加开支

路透华盛顿3月4日 -美国总统奥巴马周二建议在2015年预算中为美国劳动者提供新的税收优惠以及职业培训计划。这立即招致共和党人的批评，被斥为是选举年的一项竞选宣传。

他提出的预算计划规模为3.9万亿(兆)美元，对应今年10月1日开始的财政年度。其中还增加了道路桥梁方面的支出，并扩大幼儿的早期教育计划，增加的开支中有部分将通过削减对富裕阶层的税收优惠来支应。

该计划几无可能在国会获得通过，因共和党把持着众议院，但预算案亮明了11月国会选举之前奥巴马的政策重点。民主党将力保对参议院的控制权，同时还要避免在众议院损失席位。

“我们的预算计划关乎选择，关乎我们的价值观，”奥巴马在参观一所小学时对记者表示。

“我们的预算赤字正在以60年来最快的速度下降，此时我们必须决定，是继续压榨中产阶级，还是在继续负责任地降低赤字的同时采取措施壮大中产阶级队伍。”

在国会批准的1.014万亿美元2015财年由总统和国会酌情决定的支出(discretionaryspending)总体上限之内，奥巴马建议教育、福利和国防项目方面的支出增加560亿美元，其中部分资金来自终止对富裕退休人员的税收优惠。

共和党人反对该预算案增加支出，并称其并未解决社会保障退休计划、Medicare和Medicaid相关的更大财政难题。Medicare和Medicaid计划是为老人、贫穷人群和残疾人提供医疗保健服务。

“在多年的财政和经济管理不善后，总统抛出了他迄今为止最不负责任的预算案，”美国众议院议长贝纳(JohnBoehner)在声明中称，“支出太多、借款太多、征税太多，这会损害我们的经济并带来失业。”

民主党人希望能和关注财政紧缩的共和党人划清界限，并且将自己刻画成更擅长创造就业和增长。

奥巴马的提案标志着从去年的强调缩减赤字到更加关注消除贫困的转型。随着奥巴马政府剩余任期不足三年，他把消除贫困定为了施政重点。

共和党人认识到美国正从2007-2009年衰退中缓慢复苏，他们也关注消除贫困，但他们更希望大幅减小政府发挥的作用。

美国众议院预算委员会主席莱恩(PaulRyan)周一在一份报告中表示，尽管政府花费巨资，但是过去50年在消除贫困方面成果寥寥。他抨击了奥巴马周二的预算案。

“这份预算案并非一份严肃的文件；这是一份竞选手册，”莱恩表示。作为对奥巴马的回应，他将在未来几周提出一份共和党预算案。

**贫困、税收与赤字**

奥巴马的预算提议扩大劳动所得税抵免计划(Earned Income TaxCredit)，这是一项脱贫措施，目的是鼓励美国低收入民众继续工作。

这种改变将使该计划的覆盖范围扩大至约1,350万无子女人群，并使目前无资格的较年轻工人享受这一政策。

扩大该项目将耗资600亿美元，通过弥补漏洞来提供资金，例如“附带权益”的减税，附带权益即指经营私募股权和其他基金的富有投资人所赚取的利润。

奥巴马长久以来力图终结这项减税措施，该措施允许金融家们把收入作为资本利得，从而只需交纳20%的税，而非最高收入者针对普通收入所要支付近40%的税。

美国众议院筹款委员会主席坎普(DaveCamp)上个月也提议“清除”附带权益的减税措施，但税收改革今年获得国会通过的机率料将渺茫。

白宫官员表示，在共和党拒绝作出妥协之后，奥巴马放弃这一打算。

虽然奥巴马淡化赤字问题，但国会预算分析师警告称，长期预算形势并不乐观，因为随着人口的老龄化，社会保障(SocialSecurity)和老年人医保(Medicare)等福利计划的成本会越来越大。

白宫估计2015财年预算赤字总计为5,640亿美元，相当于美国国内生产总值(GDP)的3.1%。2014财年的赤字为6,490亿美元，相当于GDP的3.7%。

奥巴马预算报告中预测，未来10年每年赤字料保持在4,000亿至5,000亿美元范围内，到2024年与GDP之比仅有1.6%。

而美国国会预算办公室(CBO)的看法则要悲观得多，预测到2024年赤字将回升到1.1万亿美元，相当于GDP的4%。

五角大楼公布4,960亿美元的预算计划，美国十几年来首次脱离战备状态，在紧缩开支的大环境下削减军队规模以支付训练和新武器系统方面的费用。

这一预算方案使奥巴马政府与国会的立场相抵触，国会希望淘汰普遍使用的旧武器并改革军队待遇方案，同时建议通过弥补税收漏洞和削减强制性开支来支应新增加的264亿美元军费支出。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/王翔琼 审校 张涛/张荻)

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