奥巴马提出短期预算调整方案 遭共和党迅速回绝

* 若无法达成协议,政府减支措施将在3月1日自动启动

* 共和党领袖们拒绝更多增加税收的方案

* 奥巴马称去年所提的广泛提议仍可讨论

路透华盛顿2月5日 - 美国总统奥巴马周二呼吁国会通过一项小规模的减支及税负改革方案,以延后3月1日自动生效的较大范围自动减支,避免伤害到经济.

但他的提议很快就被共和党领袖们回绝,共和党在今年稍早同意提高美国薪资收入最高阶层的税负之后,他们拒绝再增税的提议.

如果自动减支按照既定时间生效的话,联邦政府支出一年将全面缩减约850亿美元,由军事及国内计画平均分摊.到2020年整体支出减少幅度将约达1.2万亿(兆)美元.

奥巴马说,他仍然相信可以有一个全面、平衡的计画来达成4万亿美元的减赤目标,他并称,去年他为了达此目标而向众议院议长贝纳做出的提议仍可讨论.

但随着减支措施只剩下几周时间就会生效,奥巴马敦促国会议员达成小规模方案,以避免经济受损,同时给他们更多时间协商更广泛的协议.

"因此若国会无法立即达成规模更大的方案...那么我认为他们至少应该通过较小规模的减支和税收改革方案,让自动减支对经济造成的破坏性影响推后几个月,直到国会找到替代这些减支措施的更合理方法."奥巴马对记者表示.

他称,"国会正致力于制定永久性替代自动减支的预算方案.至少我们应该给他们制定该预算的机会,而不是目前就不分青红皂白地减支,导致就业机会减少并拖累复苏明显减速."

美国参议院共和党领袖麦康奈尔称,减支是解决该国财政问题的必要之举,而不是增税.

"美国民众将不会支持更多增税措施,来替代两党均已同意且总统签署成为法律的减支措施."麦康奈尔在声明中表示.

他称,"既然国会已就税收问题采取行动,总统就需要实施意义重大的支出改革方案,即他所定义的'平衡'的另一面."

**经济痛楚**

白宫与国会在今年伊始达成协议,避开了"财政悬崖",将大规模自动减支的生效时间延后两个月.共和党控制的众议院去年通过两项举措,寻求取代自动减支计划,并以削减医疗社保等民生类支出来保护国防支出.而民主党控制的参议院一直没有批准这些措施.

奥巴马在2月12日发表国情咨文演讲前陆续公布自己的施政方针,此次声明是其中最新的一份.

就在奥巴马推动这项避免自动减支的短期举措之前,美国国防支出大幅下滑,导致去年年末经济产出萎缩.白宫抨击共和党领导人以自动减支生效期逼近为筹码,逼迫政府削减在退休和医疗保健保险计划上的支出.

美国经济2012年第四季萎缩0.1%,国防支出缩减幅度为40年来最大.(完)

(编译 李婷仪/王翔琼/程琳; 审校 张涛/徐文焰)

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