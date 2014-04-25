独家：奥巴马或电话催促欧盟领导人对俄罗斯采取新制裁--消息

路透华盛顿4月24日 - 知情人士表示，美国总统奥巴马预计周五会与数位欧洲领袖商谈，试图推动欧盟出台制裁俄罗斯的新措施。

匿名人士称，欧盟国家间关于是否对俄罗斯实行新制裁的不同意见，已经阻碍了美国的惩罚性举措，不过华盛顿也可以自己单独行动。

美国官员的耐心渐消，他们指俄罗斯未能遵守4月17日协议的承诺。上述协议是在日内瓦达成的，目的是试图降温乌克兰危机。

一些欧洲国家、特别是德国和意大利不愿对俄罗斯实施新一轮制裁，令美国感到挫折，但与自己单打独斗相比，美国更愿意和欧盟协同行动。

消息人士称，预计奥巴马周五会在电话会议上，和英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德(Francois Hollande)、德国总理梅克尔和意大利总理伦齐(Matteo Renzi)商讨这一事宜。

尚不能立即得到白宫的置评。

奥巴马当前在访问亚洲四国途中。他周四在东京发表的讲话中，斥责俄罗斯不履行日内瓦协议，并称准备好进行新的制裁。 (完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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