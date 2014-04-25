独家：奥巴马或电话催促欧盟领导人对俄罗斯采取新制裁--消息

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿4月24日 - 知情人士表示，美国总统奥巴马预计周五会与数位欧洲领袖商谈，试图推动欧盟出台制裁俄罗斯的新措施。
匿名人士称，欧盟国家间关于是否对俄罗斯实行新制裁的不同意见，已经阻碍了美国的惩罚性举措，不过华盛顿也可以自己单独行动。
美国官员的耐心渐消，他们指俄罗斯未能遵守4月17日协议的承诺。上述协议是在日内瓦达成的，目的是试图降温乌克兰危机。
一些欧洲国家、特别是德国和意大利不愿对俄罗斯实施新一轮制裁，令美国感到挫折，但与自己单打独斗相比，美国更愿意和欧盟协同行动。
消息人士称，预计奥巴马周五会在电话会议上，和英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德(Francois Hollande)、德国总理梅克尔和意大利总理伦齐(Matteo Renzi)商讨这一事宜。
尚不能立即得到白宫的置评。
奥巴马当前在访问亚洲四国途中。他周四在东京发表的讲话中，斥责俄罗斯不履行日内瓦协议，并称准备好进行新的制裁。 (完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
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