奥巴马建议降低最高公司税率 为竞选未雨绸缪

路透华盛顿2月22日电---美国总统奥巴马周三公开提出削减公司税的建议,这也是奥巴马总统的首个削减公司税的明确计划.该建议可能需要与美国商界进行旷日持久的谈判.

由於国会两党在财政问题上存在巨大分歧,该提议在本大选年度成为法律的机率微乎其微.不过提出此建议後,奥巴马使自己的立场与共和党总统候选人的立场大体一致,把公司税成为竞选中的政治问题的可能性将至最低.

奥巴马建议把最高35%的公司税率将至28%,解决了美国企业界长期以来认为税率太高的不满.

共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)周三也提出了自己政策建议,他建议把个人所得税最高税率自35%降至28%,并把公司税降至25%.

尽管税务减免措施使许多美国公司的实际税率远低於35%,但美国的法定最高公司税率仍高居全球第二位,仅次于日本.

虽然降低了公司税率,但奥巴马建议取消若干税务优惠政策,从而扩大公司税税基.在他稍早提出的预算建议中也提出相关方案.

该计划试图对就业岗位和研发迁至海外的企业取消税收优惠政策,同时给予国内制造业更大的税收减免.

针对隐匿海外获利来避免向美国纳税的企业,奥巴马提出要拟定企业在低税收国家所得获利的最低税率,但计划中没有阐明具体数字.

**企业吁求更多**

一些商业团体立马批评奥巴马的计划有不足之处,而其他人则表示,该计划向正确方向迈出一步,但缺乏细节.

"我们只是站在企业税改革的起点,这条道路很漫长,"Tax Analysts编辑、前美国财政部成员Martin Sullivan称.

评论家表示,此举部分是用来抵制罗姆尼的计划.财政部长盖特纳在一场简布会上介绍了奥巴马的这项计划.

奥巴马在稍晚公布的声明中表示,"我们当前的企业税收体系是过时,不公平和低效的."

"它向那些就业岗位和获利移至海外的企业提供税减,反而对选择留在美国这个世界上税率位居前列的国家的企业造成打压."

"这种税收制度造成了不必要的复杂化,并迫使美国小型企业要花上无数时间和金钱申报纳税.这是不对的,需要作出改变."

上次对税法进行重大修订还是在1986年,时任总统的共和党人里根上调了企业税.

自此之後,美国税法就因各种下调和减免政策而漏洞百出,而这都受到不同利益集团花巨额游说费用为其辩护.

11月国会和总统大选的临近,以及国会内部分歧深化令议员们数月来未能有效解决税收和预算问题,都使税收改革难上加难.

Potomac Research Group分析师Greg Valliere称,由於罗姆尼已公布他的计划,奥巴马此时公布自己的方案,可以说是用以回击的策略.他说,奥巴马的方案"实际上不可能在今年落实".

奥巴马方案的整改对象之一是"附带权益"方面的税收漏洞,这一漏洞使私募和其他一些基金经理人按15%的资本利得税率为大部分收入纳税,而非35%的最高所得税税率.

该方案同样关注许多企业享受的一项主要税收优惠政策--加速折旧,但缺乏细节.(完)

--编译 李春喜/王翔琼/梁睿雪;审校 王丽鑫/程琳

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