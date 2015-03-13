奥巴马2016年预算案未来10年将使赤字萎缩1.2万亿美元--CBO

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透华盛顿3月12日 - 美国国会预算办公室(CBO)周四表示，相比根据当前税赋和支出法规所预估的赤字规模，总统奥巴马2016年度预算草案未来10年将使美国赤字下降1.232万亿美元。
CBO称，赤字下降主要源于奥巴马提议对富裕人群加税、计划降低在阿富汗的军事行动支出以及移民政策改革。上述赤字收缩规模小于白宫所声称的水平。
CBO根据当前法律作出的最新预估显示，2016财年，若国会采行奥巴马的预算草案，那么该计划实施的第一个完整年度，赤字就会从4,550亿美元降至3,800亿美元。
但国会一般会抛弃总统的预算要求，通过自己的预算和支出法案。下周共和党控制的参众两院预算委员会将公布自己的预算计划，拟在10年内消除赤字，部分联邦福利计划支出预计会大幅削减。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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