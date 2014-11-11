奥巴马：美国不谋求遏制中国 两国可加强反恐领域合作

美国总统奥巴马表示，美国不谋求遏制中国，欢迎中国在地区和全球事务中发挥负责任的作用，为全球安全和繁荣作出贡献，两国应摒弃过时的零和思维。他还表示，美国反对任何形式的恐怖主义，反恐是美中可以加强合作的领域。路透