奥巴马9月将访问中国和老挝 推动“再平衡”努力

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透埃德加敦8月19日 - 美国白宫周四公布，美国总统奥巴马下个月将访问亚洲，与中国国家主席习近平及其他国家领导人会晤。预料这将是他任期内的最后一次亚洲之行，而亚洲正是美国政府外交政策的核心。
担任总统期间，奥巴马一直寻求“再平衡”美国的国防和经济政策，以应对中国影响力的上升。
白宫在声明中称，奥巴马将于9月2-9日的出访期间参加杭州的20国集团(G20)峰会，并在那里与习近平举行私人会晤。
他还将前往老挝，参加东南亚国家联盟(ASEAN)峰会以及东亚峰会。
奥巴马将成为首位访问老挝的美国总统。他将与老挝国家主席本扬·沃拉吉(Bounnhang Vorachith)举行双边会晤，并参加一个与年轻领导人一起召开的会议。
此次亚洲之行也将成为奥巴马推动跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的机会。这是奥巴马亚洲策略的关键部分，他希望美国国会能在1月20日他的任期结束之前批准TPP。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。