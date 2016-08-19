奥巴马9月将访问中国和老挝 推动“再平衡”努力

路透埃德加敦8月19日 - 美国白宫周四公布，美国总统奥巴马下个月将访问亚洲，与中国国家主席习近平及其他国家领导人会晤。预料这将是他任期内的最后一次亚洲之行，而亚洲正是美国政府外交政策的核心。

担任总统期间，奥巴马一直寻求“再平衡”美国的国防和经济政策，以应对中国影响力的上升。

白宫在声明中称，奥巴马将于9月2-9日的出访期间参加杭州的20国集团(G20)峰会，并在那里与习近平举行私人会晤。

他还将前往老挝，参加东南亚国家联盟(ASEAN)峰会以及东亚峰会。

奥巴马将成为首位访问老挝的美国总统。他将与老挝国家主席本扬·沃拉吉(Bounnhang Vorachith)举行双边会晤，并参加一个与年轻领导人一起召开的会议。

此次亚洲之行也将成为奥巴马推动跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的机会。这是奥巴马亚洲策略的关键部分，他希望美国国会能在1月20日他的任期结束之前批准TPP。(完)