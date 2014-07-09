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时事要闻 | 2014年 7月 9日 星期三 11:56 BJT

奥巴马：美国仍致力于建设对华关系“新模式”

路透北京7月9日 - 美国总统奥巴马表示，美国致力于建设对华关系“新模式”，包括双方进行合作以及以建设性的方式处理分歧。

“美国欢迎一个稳定、和平和繁荣的中国，”奥巴马在声明中称。

“我们致力于逐步实现对华关系‘新模式’的目标，内容包括加强合作以及以建设性的方式处理分歧，”他说。

“我们仍决心确保这种合作主导两国间的整体关系。”(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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