奥巴马发表国情咨文 谈及税赋和中国等议题

1月25日在亚利桑那拍到的奥巴马图片。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿1月24日电---美国总统奥巴马周二发表国情咨文,就税赋、中国贸易、住房和国内能源等议题提出一系列建议.

个人税赋

--年收入超过100万美元的人的最低有效税率至少应为30%.

--对於年收入超过100万美元的人,应该取消减税待遇.白宫表示,百万富翁不需要在住房、医疗保健、退休和育儿方面享受税赋补贴.对於百万富翁的农业补贴也应取消.

--奥巴马仍决心确保不增加年收入低於25万美元的人的税赋.

企业税

--所有美国企业都需为其海外获利缴纳最低税赋,避免促使企业把就业机会向海外转移.应该取消对於关闭工厂并把生产转移到海外的企业的税赋减免.

--制造业的税率应该降低.

能源

--奥巴马希望政府为页岩气开发制订路线图.

--应该向制造业提供激励措施,促使其升级设备和降低能源使用,实施清洁能源税收优惠来支持可再生能源产业的就业.

贸易

--将设立一个新的贸易执法部门,追查包括中国内在的各国不公平的贸易做法.政府还将提供金融支持,使美国企业与其它国家的企业处於同样的起点.比如中国,该国"提供不公平的出口融资"来帮助其出口企业.

住房

--奥巴马将向国会提出议案,要求国会允许更多美国人获得新的和更便宜的抵押贷款,只要他们在按时还款.

赤字/基础设施

--奥巴马希望利用结束伊拉克和阿富汗战争所"节省资金"中的半数来偿还美国债务,另外一半用於公路和铁路等基础设施建设.白宫没有提供具体数字.

移民

--奥巴马希望加重对雇用那些文件不齐全的工人的企业的惩罚,停止要求在美国获得高等学位的外国学生在毕业後离开美国.

教育

--为了解决大学学费负担问题,奥巴马计划取消不能压低学费的学校的联邦援助,阻止学生贷款利率上升,要求提供更多的勤工助学岗位.(完)