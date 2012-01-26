奥巴马发表国情咨文 谈及税赋和中国等议题

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿1月24日电---美国总统奥巴马周二发表国情咨文,就税赋、中国贸易、住房和国内能源等议题提出一系列建议.
个人税赋
--年收入超过100万美元的人的最低有效税率至少应为30%.
--对於年收入超过100万美元的人,应该取消减税待遇.白宫表示,百万富翁不需要在住房、医疗保健、退休和育儿方面享受税赋补贴.对於百万富翁的农业补贴也应取消.
--奥巴马仍决心确保不增加年收入低於25万美元的人的税赋.
企业税
--所有美国企业都需为其海外获利缴纳最低税赋,避免促使企业把就业机会向海外转移.应该取消对於关闭工厂并把生产转移到海外的企业的税赋减免.
--制造业的税率应该降低.
能源
--奥巴马希望政府为页岩气开发制订路线图.
--应该向制造业提供激励措施,促使其升级设备和降低能源使用,实施清洁能源税收优惠来支持可再生能源产业的就业.
贸易
--将设立一个新的贸易执法部门,追查包括中国内在的各国不公平的贸易做法.政府还将提供金融支持,使美国企业与其它国家的企业处於同样的起点.比如中国,该国"提供不公平的出口融资"来帮助其出口企业.
住房
--奥巴马将向国会提出议案,要求国会允许更多美国人获得新的和更便宜的抵押贷款,只要他们在按时还款.
赤字/基础设施
--奥巴马希望利用结束伊拉克和阿富汗战争所"节省资金"中的半数来偿还美国债务,另外一半用於公路和铁路等基础设施建设.白宫没有提供具体数字.
移民
--奥巴马希望加重对雇用那些文件不齐全的工人的企业的惩罚,停止要求在美国获得高等学位的外国学生在毕业後离开美国.
教育
--为了解决大学学费负担问题,奥巴马计划取消不能压低学费的学校的联邦援助,阻止学生贷款利率上升,要求提供更多的勤工助学岗位.(完)
--编译 张涛;审校 白云
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
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