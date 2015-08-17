奥巴马与克林顿聚首好友庆生会 以球会友亲密交流

8月15日，美国总统奥巴马、前总统克林顿和前美国贸易代表柯克在马萨诸塞州的玛莎葡萄园岛上打高尔夫球。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透马萨诸塞州橡树崖镇8月15日 （记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马和前总统克林顿周六一起打高尔夫，并与希拉里一道参加了华盛顿权力中间人兼双方共同好友弗农·乔丹（Vernon Jordan）的生日宴会。

庆生会在马萨诸塞州的玛莎葡萄园岛上举行，奥巴马和克林顿这两个富有权势的民主党家族借此机会再聚首。

乔丹妻子安（Ann）去年举行的庆生会上双方家族成员已经聚过一次。

庆生会约有200位客人，包括男星摩根·弗里曼（Morgan Freeman）和美国运通CEO肯尼斯·钱纳特（Kenneth Chenault）。奥巴马席间向乔丹敬酒致意。

白宫发言人称，宴上奥巴马与希拉里有过短暂交谈，但没有更多互动。

奥巴马正与家人在岛上度假，过去一周他大都在高尔夫球场度过。奥巴马、克林顿、即将满80岁的乔丹以及前美国贸易代表柯克（Ron Kirk）周六一起举行了高尔夫四人赛。

开球时，奥巴马和克林顿亲切地打着手势交谈。

克林顿2012年曾为奥巴马再次当选出过大力，而奥巴马尽管目前没有对任何一位2016年总统参选人表示支持，但对希拉里在党内参选者中的领先表示赞赏。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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