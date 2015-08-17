奥巴马与克林顿聚首好友庆生会，以球会友亲密交流

(本文由路透中文网编译提供)

路透马萨诸塞州橡树崖镇8月15日 - 美国总统奥巴马和前总统克林顿周六一起打高尔夫，并与希拉里一道参加了华盛顿权力中间人兼双方共同好友弗农·乔丹（Vernon Jordan）的生日宴会。

庆生会在马萨诸塞州的玛莎葡萄园岛上举行，奥巴马和克林顿这两个富有权势的民主党家族借此机会再聚首。

乔丹妻子安（Ann）去年举行的庆生会上双方家族成员已经聚过一次。

庆生会约有200位客人，包括男星摩根·弗里曼（Morgan Freeman）和美国运通CEO肯尼斯·钱纳特（Kenneth Chenault）。奥巴马席间向乔丹敬酒致意。

白宫发言人称，宴上奥巴马与希拉里有过短暂交谈，但没有更多互动。

奥巴马正与家人在岛上度假，过去一周他大都在高尔夫球场度过。奥巴马、克林顿、即将满80岁的乔丹以及前美国贸易代表柯克（Ron Kirk）周六一起举行了高尔夫四人赛。

开球时，奥巴马和克林顿亲切地打着手势交谈。

克林顿2012年曾为奥巴马再次当选出过大力，而奥巴马尽管目前没有对任何一位2016年总统参选人表示支持，但对希拉里在党内参选者中的领先表示赞赏。（完）