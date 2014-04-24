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时事要闻 | 2014年 4月 24日 星期四 13:43 BJT

奥巴马称美日安保条约涵盖中日争议岛屿

路透东京4月24日 -美国总统奥巴马周四在与日本首相安倍晋三出席联合记者会时表示，美日安保条约涵盖中日存在争议的岛屿，但未就岛屿问题划定新的“红线”，强调需要和平解决争端。

奥巴马还表示，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)会谈取得重要进展，就汽车和农业等问题接近达成一致。

在乌克兰局势方面，奥巴马指出，若俄罗斯不遵守就乌克兰问题达成的日内瓦协议，将采取进一步制裁。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)

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