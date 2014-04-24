奥巴马称美日安保条约涵盖中日争议岛屿

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京4月24日 -美国总统奥巴马周四在与日本首相安倍晋三出席联合记者会时表示，美日安保条约涵盖中日存在争议的岛屿，但未就岛屿问题划定新的“红线”，强调需要和平解决争端。
奥巴马还表示，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)会谈取得重要进展，就汽车和农业等问题接近达成一致。
在乌克兰局势方面，奥巴马指出，若俄罗斯不遵守就乌克兰问题达成的日内瓦协议，将采取进一步制裁。(完)
(编译 张涛；审校 石冠兰)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。