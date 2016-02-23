奥巴马称中国意识到无法一直靠出口拉动经济成长

路透华盛顿2月22日 - 美国总统奥巴马周一称，中国意识到依靠出口拉动增长的模式不可能永远持续，但转型需要时间。

奥巴马在白宫对各州州长发表讲话时，敦促他们向国会施压，要求批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)以提振对亚太地区出口。

奥巴马称，中国倾向于通过向美国市场倾销由政府补贴的商品，以此解决短期问题，但他表示美国政府已经向中国明确表示，这不可行。

“他们意识到出口导向型增长模式不会永远持续，但转型需要时间，对于他们来说，通过向美国市场倾销由政府补贴的产品以解决短期问题，这是有吸引力的，”奥巴马在回答有关中国出口铁矿石问题时称。

“我们已非常清楚地告诉他们，那样做是没用的，而且我们将采取措施确保那样做不会得逞，”他说。

奥巴马还表示，美国已明确表示中国需要建立有序的、基于市场的汇率机制，不使其企业对于美国同业享有优势。

“现在，坦率地说，他们的干预是为了提振本币，而不是让其贬值，因为许多人对于中国经济状况感到紧张，”他说。

奥巴马对州长们表示，他“谨慎乐观地”认为，国会最终将支持跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。(完)