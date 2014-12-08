香港《明报》：奥巴马外交战场争分 未来两年中美起波澜

（12月8日社评）

当美国总统奥巴马在中期选举摔了一跤，由此受制于民主党控制的参众两院，于宪制上来说，内政方面已无空间可以发挥，唯一可以做点事的只有外交。

上周三，奥巴马在华盛顿的一个公开场合面对来宾提问时谈到中国，他认为中国国家主席习近平集权快速以及打压人权。针对奥巴马所指，中国回应说是中美两国因历史文化传统、社会制度、发展阶段不同，在一些问题上存在不同看法和分歧在所难免，但”中美共同利益始终大于分歧，双方要尊重彼此差异性，管控分歧和敏感问题“。

奥巴马结束北京之行回国未几，随即在上述场合指出北京的民族主义做法”引起邻国忧虑“，并称这些忧虑在”南海与钓鱼岛的争议中表现出来“。这不能不令人怀疑，美国在“重返亚洲”的战略设计上仍将会有大动作，通过类似的高层官员讲话，为本来已经纷乱的东海及南海局势火上加油，把本来稍见和缓的局面，推向新一轮的紧张。

于北京而言，领土领海纠纷若能通过双边会谈得到缓和或解决，便是最佳的发展走向。因为以北京如今的发展优次，主力仍是经济建设，可美国偏把钓鱼岛以及南海问题做北京的文章，奥巴马把这两个纠纷再挖出来，挑拨本来渐见水波不兴的纷争。

如今中美在西太平洋是”王见王“，谁都不会轻易示弱或让步，这时奥巴马以中国的民族主义思潮撩起钓鱼岛及南海纠纷，可以视为再次抛出挑战的信号。由此观之，这极可能是未来两年的美方亚洲战略主流，一旦地缘战略搭上政党的总统选举策略，将会是极为危险的走向，未来两年，中美关系再有翻覆，绝不为奇。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。