香港《明报》：奥巴马外交战场争分 未来两年中美起波澜

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月8日社评）
当美国总统奥巴马在中期选举摔了一跤，由此受制于民主党控制的参众两院，于宪制上来说，内政方面已无空间可以发挥，唯一可以做点事的只有外交。
上周三，奥巴马在华盛顿的一个公开场合面对来宾提问时谈到中国，他认为中国国家主席习近平集权快速以及打压人权。针对奥巴马所指，中国回应说是中美两国因历史文化传统、社会制度、发展阶段不同，在一些问题上存在不同看法和分歧在所难免，但”中美共同利益始终大于分歧，双方要尊重彼此差异性，管控分歧和敏感问题“。
奥巴马结束北京之行回国未几，随即在上述场合指出北京的民族主义做法”引起邻国忧虑“，并称这些忧虑在”南海与钓鱼岛的争议中表现出来“。这不能不令人怀疑，美国在“重返亚洲”的战略设计上仍将会有大动作，通过类似的高层官员讲话，为本来已经纷乱的东海及南海局势火上加油，把本来稍见和缓的局面，推向新一轮的紧张。
于北京而言，领土领海纠纷若能通过双边会谈得到缓和或解决，便是最佳的发展走向。因为以北京如今的发展优次，主力仍是经济建设，可美国偏把钓鱼岛以及南海问题做北京的文章，奥巴马把这两个纠纷再挖出来，挑拨本来渐见水波不兴的纷争。
如今中美在西太平洋是”王见王“，谁都不会轻易示弱或让步，这时奥巴马以中国的民族主义思潮撩起钓鱼岛及南海纠纷，可以视为再次抛出挑战的信号。由此观之，这极可能是未来两年的美方亚洲战略主流，一旦地缘战略搭上政党的总统选举策略，将会是极为危险的走向，未来两年，中美关系再有翻覆，绝不为奇。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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