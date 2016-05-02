奥巴马称中国牵头一项地区贸易谈判 增强TPP紧迫性--报载

路透华盛顿5月2日 - 美国总统奥巴马周一表示，中国牵头的地区贸易协议谈判表明，迫切需要美国国会批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

奥巴马一直力争在他1月20日离开白宫前完成TPP协议的有关工作，但他需要克服来自民主党和共和党的强烈反贸易情绪。

随着美国大选活动的逐步推进，选民对贸易协议可能影响就业和环境的焦虑日益明显。

奥巴马在周一华盛顿邮报网站刊出的评论文章中表示，他对选民的怀疑态度表示理解，但“自己设置壁垒与全球经济隔绝，”将会对美国经济产生事与愿违的影响。

“中国正在协商的贸易协议将会瓜分走一些全球成长最迅速的市场，而让我们付出代价，使美国的就业机会、企业和商品面临风险，”奥巴马在评论中说。

奥巴马指的是拥有16个成员国的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，他表示中国正寻求在年底前完成该协定。

“这项贸易协议将无法防止受政府补助的国营企业间的不公平竞争。它无法保护自由开放的网络，”奥巴马表示，他同时批评RCEP缺乏对知识产权、劳动标准以及环境的保护。

奥巴马表示，TPP将能够让美国在对亚洲的贸易方面“占据主动”。他将于本月稍晚访问TPP伙伴日本及越南。

“这就是我的政府与国会领袖密切合作，以确保两党批准我们的贸易协议的原因。必须注意的是，如果我们等待越久，TPP就会越难获得通过，”他表示。(完)