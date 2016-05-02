奥巴马称中国牵头一项地区贸易谈判 增强TPP紧迫性--报载

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月2日 - 美国总统奥巴马周一表示，中国牵头的地区贸易协议谈判表明，迫切需要美国国会批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
奥巴马一直力争在他1月20日离开白宫前完成TPP协议的有关工作，但他需要克服来自民主党和共和党的强烈反贸易情绪。
随着美国大选活动的逐步推进，选民对贸易协议可能影响就业和环境的焦虑日益明显。
奥巴马在周一华盛顿邮报网站刊出的评论文章中表示，他对选民的怀疑态度表示理解，但“自己设置壁垒与全球经济隔绝，”将会对美国经济产生事与愿违的影响。
“中国正在协商的贸易协议将会瓜分走一些全球成长最迅速的市场，而让我们付出代价，使美国的就业机会、企业和商品面临风险，”奥巴马在评论中说。
奥巴马指的是拥有16个成员国的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，他表示中国正寻求在年底前完成该协定。
“这项贸易协议将无法防止受政府补助的国营企业间的不公平竞争。它无法保护自由开放的网络，”奥巴马表示，他同时批评RCEP缺乏对知识产权、劳动标准以及环境的保护。
奥巴马表示，TPP将能够让美国在对亚洲的贸易方面“占据主动”。他将于本月稍晚访问TPP伙伴日本及越南。
“这就是我的政府与国会领袖密切合作，以确保两党批准我们的贸易协议的原因。必须注意的是，如果我们等待越久，TPP就会越难获得通过，”他表示。(完)
(编译 郑茵/陈宗琦；审校 白云/李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。