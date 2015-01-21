奥巴马称必须由美国而非中国来制定亚洲贸易规则

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透华盛顿1月20日 - 美国总统奥巴马周二称，必须由美国来制定亚洲贸易规则，而非中国，并呼吁国会给予白宫更大的自由度以达成贸易协议。
奥巴马表示，如果中国领先一步，美国工人和企业将处于劣势。
“因此我要求两党授予我贸易促进权，以涵盖亚欧的强有力的贸易协议来保护美国工人，新贸易协议不仅要自由更要公平。”奥巴马在国情咨文讲话中称。
美国正在与11个贸易伙伴国进行跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判，中国不在其中。TPP计划在劳工权利、环境以及降低贸易壁垒等方面确立共同的标准。
中国则在推动加快亚太自由贸易区的建设进程。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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