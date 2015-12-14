奥巴马称巴黎气候协议是拯救地球的“最佳机会”

美国总统奥巴马周六称赞巴黎气候大会达成的里程碑协议，称这是拯救地球免遭全球气候变化恶果的最佳机会。奥巴马将抗击全球气候变化作为他总统任期内的重要事项，但他的相关提议在国会遭遇来自共和党的严重阻力。不同于京都议定书，巴黎气候协议不具有完全法律约束力，几乎可以肯定这样的协议在美国国会无法通过。路透