奥巴马寻求国会将债务上限提高1.2万亿美元

路透华盛顿1月12日电---美国总统奥巴马周四正式通知国会,他计划将美国债务上限提高1.2万亿(兆)美元,令共和党有机会在大选中指责现任政府赤字失控.

奥巴马向众议院议长,共和党国会领袖贝纳(John Boehner)致信称,"美国需要进一步借债来满足现有承诺."

据去年通过的预算控制法案条款,国会有15天时间就奥巴马的提议进行投票.

国会议员不大可能获得足够多能否决提高债务上限的票数,因此预计不会重演去年夏季债务上限谈判的闹剧,当时美国联邦政府濒临违约,并失去AAA信用评级.

但提高债务上限的要求的确给予共和党指责奥巴马削减赤字不力的机会,去年年底国会有关减赤的谈判破裂.

奥巴马原计划在去年12月30日启动提高债务上限进程,但众议院和参议院领袖要求他推迟此举,等议员结束休假返工後再加以斟酌.

为给推迟批准留出余地,美国财政部不得不动用规模为227亿美元的外汇平准基金(Exchange Stabilization Fund).此举是财政部去年夏季为避免政府关门采取过的举措之一.

一位财政部官员称,在确定提高债务上限前,可能还需要其他措施,如暂停每日将政府养老基金资产进行再投资的操作.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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