奥巴马促国会尽快处理预算案 众院议长人选纷扰成绊脚石

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月2日 - 美国总统奥巴马周五呼吁国会尽快动作，批准联邦政府2016年拨款计划，并提高几无余地的举债上限，但奥巴马也承认，国会共和党人的纷扰将令问题复杂化。
“我将不会再签署一份短期性质的支出法案，”奥巴马对记者表示，他警告表示，国会上周通过的临时性预算案，让政府在圣诞节前仍可能面临新的财政危机。
美国国会在上周三午夜政府部门资金耗尽前几小时，决定维持目前政府的支出水平直至12月11日。因此敲定2016年9月30日止财年预算仅有10周时间。
在上述期限以及11月初提高政府举债上限的要求逐步逼近的情况下，共和党对众议院议长贝纳的接替人选仍存在争执。
现任众议院多数党领袖的共和党议员Kevin McCarthy，仍为贝纳的热门继任人选。但部分共和党人并不以为然，坚称他缺乏当选的选票基础，因而议长大位角逐恐将旷日费时。
McCarthy的主要挑战者为来自佛州的共和党众议员、也曾担任议长的Daniel Webster。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。