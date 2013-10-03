奥巴马会晤国会领袖 但取得突破的希望不大

美国众议院少数派领袖佩洛西(左) 与参议院多数派领袖里德在挥舞过奥巴马总统后一起接受媒体采访。 REUTERS/Jason Reed

* 奥巴马与国会领导人会面不太可能取得突破

* 对债务上限的担忧升温

* 奥巴马取消访问马来西亚和菲律宾

路透华盛顿10月2日 - 美国总统奥巴马周三与共和党和民主党国会领导人会谈，试图打破导致联邦政府部分关门的政治僵局；不过找到解决办法的可能性不大，因为双方仍坚持己见。

随着数以十万计的联邦雇员无薪休假进入第二天，共和党控制的众议院以及民主党掌控的参议院领袖分别提出了象征性让步，但随即被对方拒绝。同时，奥巴马缩短了筹划很长时间的亚洲之行。

共和党希望将削弱奥巴马医保法案，作为继续向政府拨款的条件，而奥巴马和民主党断然拒绝。

奥巴马和众议院议长贝纳、众议院民主党领袖佩洛西、参议院民主党领袖里德以及参议院共和党领袖麦康奈尔在白宫的会面，看起来不大可能取得突破。

“我们对于这次会面的目的有些疑惑，”麦康奈尔的发言人Don Stewart周三稍早表示。

停摆令外界质疑华府能否行使其最核心的职能。

尽管政府部分关门短期内对美国经济造成的冲击相对微弱，但若国会也未能在最后期限之前上调举债上限，则可能在全球市场引发震荡。

政府停摆后一些地标景观被关闭，部分癌症患者也不能接受最先进的治疗。联合技术(UTX.N)称，若美国政府停摆持续到下周，则政府质量检查员的缺席将迫使该公司让最多4,000名员工放假。

**奥巴马恼火**

“我恼火吗？我当然恼火，因为这是完全不必要的，”奥巴马表示。“让我恼火的是这种观点，就是除非我对2,000万人说‘你无法享受医保’，否则这些人就不会让政府重新开门。那是不负责任的做法。”

华盛顿的政治僵局迫使白宫缩减奥巴马访问亚洲的行程。奥巴马原计划访问亚洲四国，现减至两国。

一些温和的共和党人开始质疑该党的策略，但贝纳目前还是能够将他们团结起来。

路透/Ipsos一项调查显示，24%的美国人认为共和党应为政府停摆负责，19%归罪于奥巴马或民主党。还有46%的人认为大家都有责任。

**即将迎来更大的争端**

美国财政部长雅各布·卢已表示，美国将在10月17日之前耗尽借款权限。

很多共和党人将债务上限投票视为另一次机会，可以削弱奥巴马的医保法案或者让他作出其他让步。但商界认为这将带来灾难。

“你可以在政治论坛上争辩这些政治问题，但是不应该以美国政府违约相要挟，”高盛(Goldman Sachs)(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在和其他金融业高管与奥巴马会面后向记者表示。

股市投资者在周三似乎对于僵局更加不安。标普500指数和Nasdaq双双收跌0.1%。

高盛周三表示，政府短期停摆将令美国经济增长放缓约0.2个百分点，但持续长达几周可能会造成更大损害--0.4个百分点，因为暂时无薪休假者会减少个人开支。

国会研究人员称，1995/1996年度的上次政府停摆给纳税人带来了14亿美元损失。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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