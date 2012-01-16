奥巴马要求国会赋予更大权力 以便精简政府机构

1月13日奥巴马在白宫发表有过政府改革的演说。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿1月13日电---美国总统奥巴马周五要求国会赋予其更大权力,以便改组美国政府,并消除他称为"过时的官僚主义繁文缛节",这一问题给美国企业出口产品造成困难.

奥巴马表示,他想把六大贸易和商务机构整合为单一出口部门,以帮助美国更好地应对21世纪经济环境下的竞争,并让过於复杂化的政府适应现代化需要.

这些举措将有助於奥巴马反击共和党对他是缺乏远见的自由主义者这一指责.

罗纳德里根是保守派共和党人的偶像,他是此前最後一位有权以类似方式改组政府的美国总统.但一些民主党人担心重组政府会事与愿违,一些共和党人亦不愿给予总统更大的权力.分析师怀疑国会是否会在选举年批准奥巴马的请求.

奥巴马表示,他希望将美国贸易代表办公室(USTR)与其它五家出口机构合并成一个新的贸易部门,为企业提供单一联络节点,确保美国政府促进出口的举措发挥更大效力.

根据该计划,美国商务部下属的国家海洋和大气管理局(NOAA)将归入内政部,美国统计局(U.S. Census Bureau)以及其它统计机构将并入新成立的贸易部门.商务部将会被撤销.

**提振出口**

奥巴马在白宫发表讲话称,此番整顿将更加便于美国企业与政府合作,并促进其海外销售,这对实现奥巴马提出的经济目标--到2015年美国出口增长一倍至为关键.

奥巴马还宣布,将把联邦小企业署(SBA)的级别提升至内阁级,这是高级官员的核心层,此举可立即彰显他对作为就业增长和复苏引擎的小企业的重视.

**国会议员心存疑虑**

在国会山,多位重量级议员对将美国贸易代表署(USTR)并入更大官僚机构的计划表示担忧,称此举恐导致贸易代表署的工作陷入停顿.USTR负责磋商自由贸易协定和监督违规行为.

"USTR是美国最有效率的政府机构之一,堪称政府运作的典范,撤销USTR将其纳入一个新设立的大官僚机构,将会损及美国出口和妨碍美国创造就业,"民主党议员Max Baucus和共和党议员Dave Camp在联合声明中称,两人均是监督贸易政策的国会委员会主席.

USTR监督机构--美国众议院筹款委员会资深民主党议员Sander Levin指出,当初国会设立USTR是"因为当贸易谈判代表和执行者只是一个大机构的一部分时,美国的贸易目标并未得到充分磋商、执行或重视."

美国商会领导人John Murphy也强调,避免通过机构合并来削弱USTR是重要的一点."美国商会将反对将其与商务部合并,两者的职能完全不同,"他说.

一位白宫官员称,冀望通过精简贸易机构在未来10年节约开支30亿美元.此次精简可能导致美国失去1,000-2,000个工作岗位.(完)