奥巴马计划提振出口信贷 提高美国业者竞争优势

路透华盛顿州2月17日电---美国总统奥巴马周五誓言强化美国出口业者融资能力,对抗那些被华府视为拥有不公平竞争优势的外国企业.与此同时,中国国家副主席习近平结束其访美行程.

奥巴马在造访波音公司(BA.N)时提出一项贸易协助计划.飞机制造商波音公司是美国最大出口业者之一.

"如果是在公平的赛场,那麽美国一定会赢,因为我们拥有最好的工人,"奥巴马在波音位於华盛顿艾佛瑞特(Everett)的工厂对工人们说.他誓言要箝制实施不公平贸易惯例的国家,包括中国.

正在力争共和党党内总统候选人提名的罗姆尼大力抨击奥巴马,称後者在处理中国对美国的庞大贸易顺差方面不够强硬.

奥巴马说,他希望确保美国进出口银行(U.S. Export-Import Bank)可更有力帮助美国企业与外国对手竞争.该银行为出口业者提供信贷.

目前并不清楚美国会提供多少贸易融资--通常是以授信额度或短期贷款的形式.白宫表示.包括中国、巴西、加拿大、德国及印度等国家,目前提供的出口信贷与经济规模之比均高出美国.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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