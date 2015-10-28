奥巴马称美国暴力犯罪率仍处于低位

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透芝加哥10月27日（记者 Julia Harte/Julia Edwards） - 美国总统奥巴马周二称，尽管在后弗格森、拍照手机时代警察面临更多监督，美国暴力犯罪率仍处于低位。
奥巴马在芝加哥举行的全球执法领导人会议上表示，全国的数据显示暴力犯罪率仍处于历史低位。
奥巴马对国际警察首长协会（International Association of Chiefs of Police）称：“在今天的技术下，如果一名警察做出不负责任的事情，全世界很快就会知道。”
美国联邦调查局局长詹姆斯·科米（James Comey）周一在该会议上指出，过去一年里，担忧被指责手法残酷给执法带来一阵“寒风”，导致警方打击暴力犯罪的效率下降。
对于警察与公民关系更加受到关注正在影响公共安全的观点，奥巴表示马反对，称少数民族群体对警察的怀疑并非“空穴来风”。
“我们必须避免两个极端：警方没有责任或每个警官都值得怀疑，”奥巴马说道，并称芝加哥等城市近期暴力增加。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。