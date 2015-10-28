奥巴马称美国暴力犯罪率仍处于低位

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥10月28日（记者 Julia Harte/Julia Edwards） - 美国总统奥巴马周二称，尽管在后弗格森、拍照手机时代警察面临更多监督，美国暴力犯罪率仍处于低位。

奥巴马在芝加哥举行的全球执法领导人会议上表示，全国的数据显示暴力犯罪率仍处于历史低位。

奥巴马对国际警察首长协会（International Association of Chiefs of Police）称：“在今天的技术下，如果一名警察做出不负责任的事情，全世界很快就会知道。”

美国联邦调查局局长詹姆斯·科米（James Comey）周一在该会议上指出，过去一年里，担忧被指责手法残酷给执法带来一阵“寒风”，导致警方打击暴力犯罪的效率下降。

对于警察与公民关系更加受到关注正在影响公共安全的观点，奥巴表示马反对，称少数民族群体对警察的怀疑并非“空穴来风”。

“我们必须避免两个极端：警方没有责任或每个警官都值得怀疑，”奥巴马说道，并称芝加哥等城市近期暴力增加。(完)