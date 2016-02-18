奥巴马准备最快于3月访问古巴--消息人士

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月17日（记者 Patricia Zengerle） - 一位了解情况的消息人士周三称，美国总统奥巴马准备最快于3月访问古巴。
奥巴马去年12月曾表示，他会考虑访问古巴。
“总统曾表示，如果条件适合，他希望访问（古巴）。”一位美国官员称。
奥巴马去年12月接受Yahoo News采访时表示，他希望在2016年访问古巴，但前提条件是美古两国的双边关系取得足够的进展，且他可以与古巴政治异己人士会面。
2014年12月，奥巴马与古巴领导人劳尔·卡斯特罗宣布开启两国关系正常化进程，令全球震动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
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