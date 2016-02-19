奥巴马下月历史性出访古巴 将会见劳尔·卡斯特罗与异见人士

2016年2月16日在加州拍到的美国总统奥巴马的图片。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿/哈瓦那2月18日 （记者 Jeff Mason/Daniel Trotta） - 美国白宫周四称，总统奥巴马将于下月出访古巴，期间将会见古巴的持不同政见者以及古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗。奥巴马的出访将是美古这对“冷战宿敌”朝结束数十年来敌对状态的又一重要进展。

这将是1928年以来首位美国总统访问古巴。美国官员称，奥巴马将在3月21日至22日访问古巴期间会见各行各业的企业家和人士，但奥巴马不太可能与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗会晤。

白宫希望奥巴马的古巴之行将帮助加速古巴的改变，巩固奥巴马任内的美古关系进展，但美国的共和党人批评这等于承认了残酷的古巴政府的合法性。

“下月我将前往古巴推动我们的进展和努力，以改善古巴人民的生活，”奥巴马在Twitter上写道。

在经历了数十年的敌对之后，美古2014年同意重启外交关系，但美国仍对古巴实施贸易禁运，且经常批评古巴的人权纪录。

重启与古巴的关系这项外交胜利，可能与伊朗核协议一起，构成奥巴马外交政策遗产的一部分。伊朗也是美国长期以来的“宿敌”。

官员们认为，奥巴马此时而非任末访问古巴，将可给他们更多影响力，从而扩大古巴的互联网接入以及为古巴人与美国人开启和扩大商业机会。

奥巴马出访海外时通常会见当地民间团体，官员称此次亦非例外。

“他将会见持不同政见者以及民间团体的成员，包括那些肯定反对古巴政府政策的人士，”奥巴马的国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）对记者表示。（完）