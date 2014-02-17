奥巴马签署提高政府举债上限至明年3月的法案

路透加州兰乔米拉日2月15日 -美国总统奥巴马周六签署一项法案，提高美国举债上限直到2015年3月，从而在美国国会面临11月的选举之际，让这个引发政界动荡的议题暂时打住。

如果不提高法定负债上限，美国政府很快就将在部分债务上违约，并且不得不停止一些计划。若真的发生这种史无前例的情况，将引发严重的市场混乱。

奥巴马周末在加州度假胜地阳光之乡(Sunnylands)低调签署了该法案，标志着民主党与共和党围绕提高举债上限的最新角力暂告一段落。

提高政府举债上限至2015年3月，意味着该议题可能不会被卷入选举年的政治争斗中。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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