奥巴马签署提高政府举债上限至明年3月的法案

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透加州兰乔米拉日2月15日 -美国总统奥巴马周六签署一项法案，提高美国举债上限直到2015年3月，从而在美国国会面临11月的选举之际，让这个引发政界动荡的议题暂时打住。
如果不提高法定负债上限，美国政府很快就将在部分债务上违约，并且不得不停止一些计划。若真的发生这种史无前例的情况，将引发严重的市场混乱。
奥巴马周末在加州度假胜地阳光之乡(Sunnylands)低调签署了该法案，标志着民主党与共和党围绕提高举债上限的最新角力暂告一段落。
提高政府举债上限至2015年3月，意味着该议题可能不会被卷入选举年的政治争斗中。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。