奥巴马将提名争议人选哈格尔任防长--消息

前美国参议员哈格尔(中)2009年6月25日在华盛顿与德国总理默克尔一起出席活动的资料图片。 REUTERS/Jonathan Ernst (UNITED STATES POLITICS)

路透华盛顿1月6日 - 消息人士透露，美国总统奥巴马将提名前共和党参议员哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长，可能周一即宣布此项提名。

而这一提名在获得参议院通过时可能遇麻烦，主要争议焦点是他对美国关键盟友--以色列能否予以足够强劲的支持，以及他曾经主张削减军事预算。但白宫认为能争取足够选票支持此项提名。

哈格尔在参议员任内曾数次投票反对美国制裁伊朗，并批评过“犹太游说集团”对华府政策的影响。他还曾批评美军规模过于庞大，2011年接受《金融时报》采访时称国防部“臃肿”、需要“精简”。

另一消息人士称：“总统想用他，因为总统信任他，并且他是个独立的声音。”

消息人士透露，哈格尔近日已获得高层保证，相信此项提名正在顺利推进。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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