奥巴马接连任命白人男性入阁遭非议

路透华盛顿1月10日（记者 Ian Simpson） - 作为美国首位黑人总统，奥巴马为其第二任期接连任命数名白人男性入阁的做法，招致其一些民主党同僚的非议。

杰克·卢（Jack Lew）周四被提名为下一任财政部长，成为奥巴马最近几周任命进入其内阁高层职务的第四名白人男性。

在杰克·卢被提名前，奥巴马已提名克里（John Kerry）接替希拉里担任国务卿。他还提名前共和党参议员哈格尔（Chuck Hagel）为下任国防部长，提名布伦南（John Brennan）为中央情报局局长。

与此同时，劳工部长索利斯（Hilda Solis）周三宣布辞职，令奥巴马失去美国历史上首位西班牙裔女性部长。在上个月，黑人女性杰克逊（Lisa Jackson）也宣布辞去环保署长职务。

“这太让人尴尬了，”纽约民主党人士Charles Rangel在谈及奥巴马近期任命的人选时说道。Rangel是美国国会最资深的黑人成员之一。

新罕布什尔州民主党参议员Jeanne Shaheen称，奥巴马近期的提名决定“让人失望”。新罕布什尔州拥有国会中唯一一个全由女性组成的代表团。

“我们需要一个看起来要像美国的政府，这样才能解决各个角落关切的问题，”她说道。

共和党人也对奥巴马的决定大肆批评。前总统候选人哈克比（Mike Huckabee）称，奥巴马发起了“对女性的战争”。这与去年美国大选中民主党攻击共和党总统候选人罗姆尼所使用的措辞一样。

美国的多样性通常被定义为吸纳女性以及少数派种族，特别是西班牙裔与非洲裔。政治专家会分析女性、西班牙裔、非洲裔以及其他群体的调查数据，来判断投票情况。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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