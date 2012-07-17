奥巴马偏爱92年梦之队胜过“梦10”

路透华盛顿7月16日电 ---美国总统奥巴马（Barack Obama）周一加入了关於哪届美国奥林匹克男篮最为强大的争论。他认为1992年的“梦之队”比如今的NBA巨星们更出色。

奥巴马本身是十足的篮球迷，他周一近距离观看了美国男篮对战巴西的热身赛之後发表了以上的意见。美国男篮在这场比赛中大多数时间都没能拉开比分差距，最後时刻拉大优势，最终80-69锁定胜利。

奥巴马在半场休息时接受了ESPN的采访，他表示现在这支美国男篮队拥有“不可思议的天赋”，他们有能力在伦敦奥运会上为美国赢得一块金牌。尽管如此，他还是表达了对於20年前席卷巴塞罗那奥运会的那支队伍的支持。

“这是代沟的问题，”奥巴马在华盛顿的Verizon中心球场说。“1992年时我是公牛队的球迷，所以我必然倾向於最初那支‘梦之队’”。奥巴马所说的公牛队是指他老家芝加哥的公牛队。

洛杉矶湖人巨星科比（Kobe Bryant）上周的言论引发了轩然大波。他表示，这一次的男篮队伍能够战胜1992年的梦之队。1992年梦之队的领军人物包括NBA传奇人物乔丹（Michael Jordan）、“魔术师”约翰逊（Earvin "Magic" Johnson）和伯德（Larry Bird）。而2012年“梦10”队除拥有科比外，还包括詹姆斯（LeBron James）、安东尼（Carmelo Anthony）和杜兰特（ Kevin Durant）等新生代球星。

“科比是个好胜的人，所以你可以猜到一旦有机会，他就会说些垃圾话，”奥巴马笑着说。

奥巴马和副总统拜登（Joe Biden）在赛场边坐下时受到了其他观众的欢呼。有些观众还高唱起“美国，美国”。在美国的大选年，即使是奥运比赛也带上了政治色彩。

奥巴马的对手，共和党人罗姆尼（Mitt Romney）近日计划亲临伦敦奥运会。此举被视作是用来提醒选民们他担任2002年盐城冬运会组委会主席展示的领导力。代表民主党角逐总统的奥巴马则准备派出第一夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）出席伦敦奥运会的开幕式。

在美国对战巴西的热身赛开始不久，奥巴马和妻子遭遇了一丝尴尬，捕捉情侣并投射到大屏幕以鼓励亲吻的镜头落在了总统与第一夫人身上。不过两人并未亲吻，引发全场一片嘘声。

比赛临近结束时，镜头再次聚焦到到奥巴马夫妇身上，总统用手臂环拥着妻子，把她拉近然後亲吻了她。全场观众兴奋欢呼，一些人还高喊着“再来四年”。奥巴马的幕僚们则确保追随总统采访的记者们能记录下这一亲吻的画面。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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