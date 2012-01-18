奥巴马就业促进小组提出新建议 但在选举年恐难有进展

路透华盛顿1月17日电---美国总统奥巴马的就业促进小组周二呼吁改革公司税、扩大国内钻探并实施新的监管改革.不过这些建议不太可能迅速解决高失业率问题,也难以在选举年获得很大进展.

由美国大型企业领袖组成的该小组在与奥巴马举行的白宫会议上,提出了最新的增加就业建议.奥巴马成功连任的希望,可能就取决於他能否提振脆弱的经济.

奥巴马承诺会"尽可能推动实施"所提出的建议,但也避免让人抱太大期望."今年是选举年,所以让国会把注意力放在其中某些议题上可能有点困难."他警告该小组称.

该小组自去年2月成立以来,提出的多项温和提议已借助奥巴马的行政权力得以实施;但一些较为大胆的建议进展滞後,对於就业市场的整体影响也依然未定.

小组主席、通用电气(奇异,GE)执行长伊梅尔特承认,解决美国的就业难题没有"特效药".但他坚称,该小组稍早提出的一些建议正在显现成效,而新的建议应获得两党支持.

共和党迅速对该小组的工作表示赞赏,称其"就业创造"的提议呼应了共和党长期以来在税收、能源和政府监管方面的主张.但由於美国政府运转目前已出现一定程度的停滞,该小组提出的建议似乎不太可能迅速变为立法行动,特别是在税收改革等敏感问题上.

奥巴马与该小组开会,旨在向选民显示,他正在尽其所能应对失业问题.

美国失业率在去年12月降至近三年低点8.5%,但就业人口仍较衰退前水准少610万人.

11月6日的选举被普遍视为对奥巴马经济建设领导能力的一次全民投票,他以往的政绩遭到共和党总统参选人的严厉抨击,这其中包括目前在初选中领先的罗姆尼(Mitt Romney).

在就业促进小组认为是当务之急的举措中包括拖延已久的企业税收体系改革,小组认为这"给企业竞争力和美国就业者都造成了损害".

"小组呼吁国会和政府立即展开税收改革方面的工作."报告称.

就业促进小组呼吁将企业税率调低至"在国际上有竞争力的水平",称这将促进对美国国内的投资,消除税收漏洞,从而扩大企业税收来源.

但报告指出,小组成员在是否对美国跨国公司海外利润不再徵税这一问题上存在分歧.许多企业和共和党议员赞成不再增税,但也有人认为这会导致美国就业机会进一步流失海外.

该报告在能源方面要求进一步开发国内矿物燃料资源,以减轻对进口的依赖.报告亦呼吁联邦政府在发展清洁能源和提高能效方面发挥更大作用.

"就业促进小组建议扩大并加快国内矿物燃料的生产--包括允许在国内增加石油,天然气和煤炭的开采--同时确保这些矿产得到安全和负责任的开发."报告称.

此外,报告呼吁实施一系列改革,进一步提高政府管理的效率并减轻企业的监管负担,认为这将会提高美国的竞争力.(完)