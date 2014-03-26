奥巴马：欧美贸易协定将令美国更易向欧洲出口天然气

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透布鲁塞尔3月26日 -美国总统奥巴马周三表示，目前正在磋商中的欧美新的贸易协定会令美国更容易向欧洲出口天然气，可帮助欧洲减少对俄罗斯能源的依赖。
“一旦我们达成贸易协定，输往欧洲的液化天然气项目出口许可会更容易，这明显同目前的地缘政治环境有关。”奥巴马在同欧盟领导人会晤后的记者会上表示。但他也指出，这不会在一夜之间发生。
欧盟谈判人员正向美方施压，要求美方同意允许向欧盟出口液化天然气，以减少对俄罗斯能源的依赖。欧洲约三分之一的石油和天然气供应来自俄罗斯，其中四成经乌克兰。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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