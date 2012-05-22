奥巴马敦促欧洲加强防护 四管齐下化解欧债危机

路透芝加哥5月21日电---美国总统奥巴马周一敦促欧洲加强对金融市场动荡的防护措施并重组银行业资本,作为化解欧债危机四管齐下战略的一部分.

奥巴马提到,欧洲领导人已展现出解决这些问题的决心,法国、德国等国家已有"全面的共识".其言论暗示欧洲正考虑拓宽化解欧债危机的途径.

"我确实感觉到目前的形势较两年或两年半前更加迫切."奥巴马在为期四天的八国集团(G8)/北大西洋公约组织(NATO)会议後的记者会上说.

他指出应该从金融、经济、财政和货币举措四个方面同时出击来化解欧债危机,他称这一思路也得到G8峰会和NATO会议与会领导人的赞同.

"我们需备好防火墙,确保希腊以外的其他国家不会因市场动汤和不安而无辜受累."奥巴马说.

"我们必须确保欧洲银行业进行资本重组,以恢复投资人信心.我们还需明确在要求财政纪律的同时必须制定经济增长战略;还要有货币政策来提升西班牙或意大利等国的产能,从而能否设立极为严格的目标并实施一些非常严苛的政策."奥巴马说.

他称,这些措施将给那些受影响国家的人民带来经济成长、就业和收入增长的前景.

英国首相卡梅伦也向欧洲领导人提出类似的紧急呼吁,敦促采取果断行动,并指出欧元区占英国出口市场的四成.

"事实上,我们做得还不够,还没有果断解决危机."卡梅伦在NATO峰会的记者会称.他并表示银行业需重组资本,还需要设立防火墙,欧洲央行也应拿出更多积极政策,同时还要拟定发行欧元区共同债券的未来计画.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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