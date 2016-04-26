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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 26日 星期二 15:43 BJT

奥巴马称世界需要强大、团结的欧洲

美国总统奥巴马周一称，美国需要一个强大、团结的欧洲来维持国际秩序。他还敦促欧洲盟国增加防御支出，以应对“伊斯兰国”及其它安全威胁。德国是奥巴马此次欧洲之行的最后一站。奥巴马此前在英国访问时呼吁英国留在欧盟。路透

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