焦点：美国总统奥巴马访问欧洲 对民族主义及民粹崛起提出警告

2016年11月15日，希腊首都雅典，美国总统奥巴马在与希腊总理齐普拉斯举行的联合记者会上发表讲话。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透雅典11月15日 - 美国总统奥巴马周二对民族主义高涨提出警告，他并表示，对于全球化的一波反扑，已经在美国国内及海外激起民粹运动。

奥巴马表示，对于精英阶层及治理机构的不信任，促成参议员桑德斯及特朗普在美国大选中崛起。

“当你看到特朗普和桑德斯，这类非常不同于传统的候选人取得巨大成功，那么他们必然抓住了某些关键：对全球化的怀疑、对抑制全球化过度发展的渴望，”奥巴马在希腊表示。希腊是他任内最后一次访问欧洲的起点。

虽然奥巴马拒绝将美国大选和英国6月退欧公投做直接对比，但他称，两者都奏起反全球化的主旋律，在欧洲掀起了左翼和右翼的民粹运动。

特朗普凭借承诺在美墨边境修建围墙、暂时禁止穆斯林进入美国、取消他认为有损美国劳工利益的贸易协议，获得了选民的支持。

大力为希拉里助选的奥巴马反对这些立场。他目前正在奋力维护他在医保、气候变化以及核外交等方面的遗留成果，尽管特朗普曾发誓要废除它们。

**“危险的”分歧**

但自大选以来，奥巴马一直承诺要确保权力的平稳和平交接，这一态度与他对特朗普不适合担任美国总指挥官的批评相比软化了许多。虽然奥巴马周二重申了对权力交接的承诺，但他似乎也在对特朗普的一些竞选策略重新予以抨击，同时对全球范围内的分歧局面发出警告。

“我确实相信，除了特定选举或运动，我们不得不防范肤浅的民族主义、族裔认同或部族主义的兴起，”他说道。

“人类的未来以及世界的未来将由我们的共同之处、而非那些令我们分裂的事情来定义，对于这个说法我绝不会道歉，”他说道。

奥巴马还称，第二次世界大战后欧洲的团结创造了50年史无前例的和平与繁荣。

“在美国，我们开始在人种、宗教或种族方面划分界线时，我们知道会发生什么。这是危险的。”他说道。(完)