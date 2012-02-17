奥巴马将提高出口融资以强化竞争力

路透旧金山2月17日电---白宫官员表示,美国总统奥巴马周五仍将着眼于中国,宣布改善对美国出口商的融资,使其能够和那些享有"不公平优势"的外国企业相竞争.

奥巴马料在参观波音(BA.N)时公布该贸易协助计画.在11月总统大选前,中国国家副主席习近平访美已引发贸易紧张关系.

白宫表示,奥巴马将公布一份备忘录,要求实行统一的联邦贸易预算,"以便进出口银行能够向美国企业提供相应的融资支持,帮助其增强在国内或第三国的销售竞争能力."

该协助是为了"反击国外遵守国际规则的非竞争性官方融资,"白宫在声明稿中表示.

"中国和其他全球竞争者时常提供不公平的优势来协助其企业赢得海外业务,"其在声明稿中指出.

"总统将不会允许美国企业和员工因不公平的出口融资而丧失宝贵的业务,我们将动用政府的全部力量来确保他们在公平的条件下进行竞争,"白宫表示.

还不确定这样的改变会带来多少的贸易融资--通常是信用额度或短期贷款.白宫表示,中国、巴西、加拿大、德国及印度目前所提供的出口信用融资相当於其经济的比重要高於美国.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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