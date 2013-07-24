奥巴马拟提名美联储理事拉斯金为副财长--消息人士

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿7月23日 - 知情人士周二透露，美国总统奥巴马正考虑提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)接替副财长沃林。
拉斯金从2010年10月起在美联储理事会任职。她将把银行监管经验带到新工作中，与美国财长杰克卢的预算才能形成互补。
消息人士称，52岁的拉斯金看上去是接任沃林的首要人选，后者是奥巴马政府金融监管改革方面的重要人物。白宫表示没有人事公告发布，而美联储拒绝置评。彭博周一报导称白宫正在考虑拉斯金。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。