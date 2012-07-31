奥巴马称美国经济面临欧债危机“阻力”

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透纽约7月30日电---美国总统奥巴马周一警告称,美国经济未来几个月将面临欧债危机造成的持续"阻力",但预计欧洲领导人将不会允许欧元区或欧元"解体".
"我认为欧洲人不会让欧元瓦解,但他们必须采取果断措施,"奥巴马在纽约举行的一次竞选筹资活动上表示.
"我花了极多时间努力与他们进行沟通,(财政部长)盖特纳正尽力与他们协作."
"他们越早采取果断行动,我们的境况就会越快好转,"他并称.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳/吴云凌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透伦敦2月17日 - 美国食品公司卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)意外提出以1,430亿美元收购联合利华，以打造一家全球性的消费品巨头，不过该提议周五被联合利华断然拒绝。
路透纽约2月17日 - 据知情人士透露，日本软银集团准备将Sprint Corp的控股权让与德国电讯旗下的T-Mobile US Inc，以达成这两家美国无线运营商的合并。