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国际财经 | 2012年 7月 31日 星期二 09:22 BJT

奥巴马称美国经济面临欧债危机“阻力”

路透纽约7月30日电---美国总统奥巴马周一警告称,美国经济未来几个月将面临欧债危机造成的持续"阻力",但预计欧洲领导人将不会允许欧元区或欧元"解体".

"我认为欧洲人不会让欧元瓦解,但他们必须采取果断措施,"奥巴马在纽约举行的一次竞选筹资活动上表示.

"我花了极多时间努力与他们进行沟通,(财政部长)盖特纳正尽力与他们协作."

"他们越早采取果断行动,我们的境况就会越快好转,"他并称.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳/吴云凌

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