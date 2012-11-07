连任后的奥巴马面临化解财政悬崖的新挑战

* 悬而未决的增税和减支是问题所在

* 全球市场和经济的命运处於紧要关头

路透华盛顿11月7日电---美国现任总统奥巴马周二晚间赢得连任,但其面临"财政悬崖"的新挑战.除非与国会达成协议,否则一系列增税和减支举措将从经济中吸纳约6,000亿美元.

利害攸关的两个问题是,个人减税措施将於今年底到期,同时数百亿美元的全面联邦减支措施将在元旦後生效.

若未能化解财政悬崖问题,则可能冲击美国市场,拖累美国经济步入衰退,从而造成全球性影响.奥巴马如何应对一系列熟悉的挑战,将为他的第二个任期添色.最醒目的挑战来自由共和党控制的众议院.

预算专家和民主党助手称,奥巴马会希望在12月31日前与国会议员达成协议,否则2013年上半年经济恐将陷於衰退.根据多家电视报导,奥巴马击败共和党候选人罗姆尼获得连任.

奥巴马的支持者称,他的胜选令其继续担负起在第一个四年任期中一直追求达成"大交易"的重任.此类协议将会为政府带来新的收入来源,修改Medicare等受民众欢迎的计划,并削减联邦赤字.

"他们已经暗示希望达成重大协议,我认为奥巴马会积极促成."前众议院民主党高级顾问Steve Elmendorf表示.他目前是一名院外活动人士.

**意见分歧**

奥巴马和多数民主党人士在一个关键问题上,与共和党人意见相左,即是否应任由最富有美国人的低税率政策於12月31日到期失效.

奥巴马和多数民主党人希望上调对年收入超过25万美元人群的税率;共和党则想延长目前面向所有收入群体的低税率政策.

金融市场和商界渴求一个长期稳定的环境,而这正是奥巴马要达成大交易的目的所在.

一个很大的不确定因素是共和党议员对奥巴马获胜会做出何种反应.许多共和党众议员反对提高税收的强硬立场,在大选结束後可能也不会改变.

众议院议长贝纳本周表示,共和党将坚决反对任何形式的增税,即使是对富人增税.不过此番言论是在大选结果出炉前做出的.

共和党人继续掌控众议院,一如预期,而民主党人据报导延续对参议院的控制.

2009年退休的前共和党众议员Jim Walsh在大选前预测,若奥巴马获胜,将"重创共和党人的士气".他表示,奥巴马获胜将提升达成增收协议的可能性,虽然可能不会以提高税率的方式.

前民主党众议员Bart Gordon不敢肯定,党内与茶党运动有关的更保守分子会否轻易合作.他称,"这些人想反对的话,甚至不需要什麽理由."(完)

--编译 王翔琼/徐文焰/李春喜;审校 田建华/王兴亚

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