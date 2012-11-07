连任后的奥巴马面临化解财政悬崖的新挑战

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 悬而未决的增税和减支是问题所在
* 全球市场和经济的命运处於紧要关头
路透华盛顿11月7日电---美国现任总统奥巴马周二晚间赢得连任,但其面临"财政悬崖"的新挑战.除非与国会达成协议,否则一系列增税和减支举措将从经济中吸纳约6,000亿美元.
利害攸关的两个问题是,个人减税措施将於今年底到期,同时数百亿美元的全面联邦减支措施将在元旦後生效.
若未能化解财政悬崖问题,则可能冲击美国市场,拖累美国经济步入衰退,从而造成全球性影响.奥巴马如何应对一系列熟悉的挑战,将为他的第二个任期添色.最醒目的挑战来自由共和党控制的众议院.
预算专家和民主党助手称,奥巴马会希望在12月31日前与国会议员达成协议,否则2013年上半年经济恐将陷於衰退.根据多家电视报导,奥巴马击败共和党候选人罗姆尼获得连任.
奥巴马的支持者称,他的胜选令其继续担负起在第一个四年任期中一直追求达成"大交易"的重任.此类协议将会为政府带来新的收入来源,修改Medicare等受民众欢迎的计划,并削减联邦赤字.
"他们已经暗示希望达成重大协议,我认为奥巴马会积极促成."前众议院民主党高级顾问Steve Elmendorf表示.他目前是一名院外活动人士.
**意见分歧**
奥巴马和多数民主党人士在一个关键问题上,与共和党人意见相左,即是否应任由最富有美国人的低税率政策於12月31日到期失效.
奥巴马和多数民主党人希望上调对年收入超过25万美元人群的税率;共和党则想延长目前面向所有收入群体的低税率政策.
金融市场和商界渴求一个长期稳定的环境,而这正是奥巴马要达成大交易的目的所在.
一个很大的不确定因素是共和党议员对奥巴马获胜会做出何种反应.许多共和党众议员反对提高税收的强硬立场,在大选结束後可能也不会改变.
众议院议长贝纳本周表示,共和党将坚决反对任何形式的增税,即使是对富人增税.不过此番言论是在大选结果出炉前做出的.
共和党人继续掌控众议院,一如预期,而民主党人据报导延续对参议院的控制.
2009年退休的前共和党众议员Jim Walsh在大选前预测,若奥巴马获胜,将"重创共和党人的士气".他表示,奥巴马获胜将提升达成增收协议的可能性,虽然可能不会以提高税率的方式.
前民主党众议员Bart Gordon不敢肯定,党内与茶党运动有关的更保守分子会否轻易合作.他称,"这些人想反对的话,甚至不需要什麽理由."(完)
--编译 王翔琼/徐文焰/李春喜;审校 田建华/王兴亚
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