奥巴马资产总值最高达690万美元

美国联邦政府文件显示，总统奥巴马申报资产的价值介于185万美元至688万美元，其中包括价值介于100万美元至500万美元的美国中期公债。奥巴马作为总统的年薪为40万美元，其与妻子米歇尔4月申报去年经调整后的总收入约60.86万美元。路透